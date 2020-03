Emilia Clarke sigue "molesta" con el final de Game of Thrones y exige justicia

El final de Game of Thrones dividió a los fans de la serie. Pero parece que no solo los espectadores están en contra de las decisiones creativas de David Benioff y D.B. Weiss, sino que también Emilia Clarke ha criticado el desenlace para su personaje.

"Sí, lo sentí por ella. Realmente lo sentí por ella", explicó la actriz que dio vida a Daenerys en una entrevista concedida a Sunday Times. "Y sí, me sentí molesta por que Jon Snow no tuviera que lidiar con nada. Salió airoso del asesinato literalmente", agregó.

La intérprete también respondió a las críticas asegurando que "la última temporada de la serie fue apresurada" y dijo que "podrían haberlo alargado un poco más".

Por su parte, el autor de Game of Thrones, George R.R.Martin, sugirió que sus libros terminarán de manera diferente a la ficción de televisión.

"La gente conoce un final, pero no el final", dijo. "Los creadores de la serie de televisión me habían superado, algo que no esperaba".

El escritor también confirmó que la producción originalmente tenía la intención de acabar en la gran pantalla con tres películas. "Se suponía que Juego de tronos terminaría en el cine. Se discutió seriamente hace cuatro o cinco años", reveló.

La serie Game of Thrones terminó en mayo de 2019 pero HBO mantendrá vivo el universo creado por Martin con un spin-off. La nueva producción, titulada House of the Dragon, se desarrollará 300 años antes de los eventos de la ficción principal y contará la historia de la casa Targaryen, por lo que se centrará en los ancestros de Daenerys.

