La reflexión de Edy Smol para afrontar la crisis del Covid-19

View this post on Instagram

Viene el momento!! Porque el momento no regresa… Porque el momento es lo único que realmente tienes en tus manos… Porque todo lo demás no existe , ni tú pasado vuelve y tú futuro no existe… No generes ansiedad en tu vida por querer vivir algo que aún no tienes y no generes depresión en tu vida por vivir algo qué pasó y que no puedes regresar a él… Busca generadores de paz y amor💕 #felizvida #insta