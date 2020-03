Ex del novio de Yalitza Aparicio la tacha de 'roba maridos' y 'destruye hogares'

Tras su participación en la película Roma, Yalitza Aparicio se convirtió en una de las actrices más destacadas del momento. Pero en esta ocasión, la originaria de Tlaxiaco causó polémica debido a su romance con André Montes.

De acuerdo con la revista TVNotas, la expareja de André Montes, Wendy Ahumada reveló que Yalitza Aparicio se metió en su matrimonio y destacó que Montes es una persona agresiva, pues en diversas ocasiones la maltrató fisicamente. "Una vez me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Pero después se arrepintió, me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería a hacer… aunque sí lo volvió a hacer", mencionó Wendy a la revista de espectáculos.

Asimismo Wendy señaló que tuvo un hijo con André, por lo que decidieron vivir juntos y aunque tuvieron pleitos se reconciliaron. Sin embargo, en 2019 André conoció a Yalitza en un baile y desde ahí se flecharon.

"Recuerdo bien la fecha porque André me mandó unas fotos por WhatsApp; me dijo que fue a un baile de un grupo y que ahí estaba Yalitza. En ese entonces ella ya era famosa, así que me escribió para decirme: ‘Estuve bailando con la Yalitza; pensé que iba a estar de ma#$%&, pero no'", destacó Wendy. Pero tiempo después señaló que André comenzó a cambiar con ella y le pidió 30 mil pesos para hacer su fiesta de cumpleaños a la cual invitó a Yalitza.

"Yalitza estaba consciente de que André tenía mujer e hijo. Cuando me la presentaron, ella se quitó una chamarra de mezclilla que traía y en el cuello traía un chupetón (…) Estoy segura de que fue a propósito que se la quitó, porque un día después de la fiesta, vi en Facebook que la noche anterior al cumple de André, Yalitza estuvo en un bar de Ixtapaluca con él y unos amigos, y estoy bien segura de que fue él quien le dejó ese chupetón", contó.

Tiempo después André Montes aceptó que tenía una relación con Yalitza y actualmente Wendy le pide a él que se haga cargo de su hijo y reiteró que Yalitza destruyó un hogar. "Que se haga responsable, que me dé pensión y que deje de amenazarme con que me va a quitar a mi hijo", indicó.

