Eugenio Derbez usa lechugas tras quedarse sin papel de baño

Hoy es cumpleaños de una de las personas más importantes en mi vida. Uno de mis pilares. Ella ha sido mi cómplice, mi maestra, mi paño de lágrimas, mi mejor consejera y mi guía espiritual. Eso sí, le encanta burlarse de mí 🤷🏻‍♂. He de haber hecho algo muy bueno para tener el privilegio de que me haya elegido como su papá. Hija, te amo y te admiro hoy más que ayer y menos que mañana. Felicidades @aislinnderbez ❤ / Today someone very precious in life celebrates her birthday. She has been my partner in crime, my teacher, my spiritual leader, my confidant. She won’t hesitate to make a joke at my expense. I must have done something right to be blessed with the privilege of being her father. Aislinn, I love you more than words can say. Happy Birthday!