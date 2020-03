Danna Paola deja de lado las extensiones y muestra cómo es su cabello natural

Danna Paola nos muestra en cada imagen de Instagram cómo podemos lucir a la moda, hermosas y sensuales. Uno de los protagonistas de su look es su cabello, con el cual siempre experimenta según la ocasión: a veces lo lleva con un peinado con cola de caballo o suelto, largo y abundante.

Pero ahora, durante la cuarentena por el coronavirus, muchas artistas se han mostrado al natural y con una apariencia más relajada, y Danna Paola también lo hizo recientemente en su Instagram, maravillando a todos son su apariencia.

Así fue el casting de Danna Paola para conseguir su papel en Élite Interpreta a Lucrecia en la serie de Netflix

Así luce el cabello natural de Danna Paola sin extensiones

La cantante y actriz de 24 años publicó un par de fotos en su perfil, donde mostró su cabello natural sin extensiones, mucho más corto de lo que siempre suele mostrarlo en conciertos o eventos.

"El mood de hoy después de 3 horas de cardio centennial ( si, tik tok)", escribió al publicar el post, refiriéndose además a Tik Tok, la red social de videos chistosos en la que numerosos artistas están compartiendo su faceta más graciosa y espontánea.

La publicación superó los más de 3 millones de likes en la red social, donde le llovieron comentarios halagadores sobre su apariencia al natural en casa.

"Me andan dando ganas de hacerme el cabello así @zaine_rosabal jajajajajaa", escribió @arigm25 sobre su look. "Sé que no contestarás este mensaje, pero me encanta tu estilo y tu manera de actuar. Te admiro y auguro muchas bendiciones para ti", agregó @mejiacarlos1. Y @no_soybuga enfatizó: "Te sigues viendo fabulosa en cuarentena".

Danna Paola canta ‘Tusa’ y ‘Mundo de Caramelo’ en bikini por cuarentena La cantante de 24 años de edad realizó un concierto acústico, el cual se transmitió en su cuenta de Instagram

En uno de los más recientes shows de Danna Paola, mostró su cabello largo con extensiones, perfectamente ondulado, con un moño alto. Los reflejos rubios iluminaban su rostro.

En diciembre, además, experimentó con un balayage cobrizo que le dio un toque coqueto y divertido a su look.

Te recomendamos en video: