Jesse & Joy mandan emotivo mensaje en medio de la pandemia

Todo va a estar bien! Los amamos, tomen sus precauciones (con calma y sin pánico) y así como nosotros hicimos antes de hacer este corazoncito lávense también las manos constantemente e infórmense de las medidas preventivas contra el corona 🦠 Es tiempo de mostrar unión y empatía por el prójimo, vecino o extraño. En paz y unión pasaremos este momento extraño y difícil que estamos viviendo. Los amamos J&J