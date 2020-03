Revelan que Brad Pitt y Jennifer Aniston planean boda secreta en Los Cabos

Los rumores de la posible reconciliación entre Brad Pitt y Jennifer Aniston cada día toman más fuerza. Recientemente, una fuente cercana a la pareja reveló a la revista Life & Style que están tramando una boda secreta en Los Cabos, México, según reseña Tribuna.

Brad Pitt y Jennifer Aniston planean venir de vacaciones juntos a México La revista inglesa Heat aseguró que la pareja de actores quiere celebrar los premios obtenidos.

El ex matrimonio ha estado en contacto durante todo el año, e incluso mucho antes de Navidad. De hecho, previo a su encuentro en los SAG Awards, Brad y Jen habían tenido al menos cinco citas privadas, según indicó un informante al diario Mirror.

La eterna novela. Brad Pitt y Jennifer Aniston viéndose ganar uno al otro en los #SAGAwards pic.twitter.com/Eb7SOR3BqO — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) January 20, 2020

El momento del abrazo que se dieron tras recibir sus premios en el evento dio la vuelta al mundo. Con ello revivieron definitivamente las esperanzas de una reconciliación.

Brad Pitt y Jennifer Aniston interactuando, miren lo felices que se ven y como Brad le toma el brazo a Jen… Estoy gritando mucho.

NOW KISS ❤😍#SAGAwards pic.twitter.com/zuwu8wD7sk — Karen Crowley (@BlackWidow_221B) January 20, 2020

El mundo ha sido testigo de este acercamiento que poco a poco se ha ido dando entre la pareja. Y es que precisamente así lo han planificado.

“A ambos les ha tomado un largo tiempo reunir el coraje para ser fotografiados juntos, y ahora que ha pasado ellos pueden llevar las cosas al siguiente nivel", comentó otra fuente anónima a la revista Heat.

Angelina arremete contra Brad Pitt

La decisión de llevarlo poco a poco no es solo por miedo al escarnio público; tiene nombre de mujer: Angelina Jolie. No es casualidad que desde hace días la ex de Brad Pitt está reevaluando la custodia de sus hijos.

Esto ocurre debido a que la protagonista de “Maléfica” se enteró de que al parecer Jennifer y Brad se tomaron unos días de escape en playas mexicanas, luego de las premiaciones celebradas a principios de año.

La fuente que declaró a Mirror agregó que Angelina le pidió en privado a Brad que Jennifer no se acercara a sus hijos. No obstante, días después solicitó una evaluación de la custodia de sus hijos, cosa que tomó por sorpresa al artista e incluso a sus hijos, de acuerdo con el sitio Mujer.

Angelina Jolie posa por primera vez con todos sus hijos tras separación de Brad Pitt ¡Mira a los famosos en su vida cotidiana! #MIralos👀📷 https://t.co/qdqwpJPerc pic.twitter.com/UkwLWQeN8F — People En Español (@peopleenespanol) February 26, 2019

Por lo tanto, de ser cierto el romance entre Aniston y Pitt, es completamente comprensible que se lo tomen con cautela. Angelina podría tomar mayores represalias contra su ex esposo.

