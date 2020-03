Alex de la Madrid hace del tiempo libre su mejor aliado

Alejandro de la Madrid llega a 25 años de carrera y el pasado 23 de marzo celebró su cumpleaños de una manera muy especial debido a la cuarentena que mantiene a la mayoría de los mexicanos en casa.

El actor mexicano compartió cómo celebró su cumpleaños en plenos tiempos de pandemia, donde lleva 13 días en cuarentena.

“Lo celebré muy diferente, pero también muy memorable. Como que dentro de toda la paranoia, el miedo que sentimos y la incertidumbre nos acerca a la gente. Tuve un fiesta virtual, con todos mis amigos que nos conectamos a una aplicación y nos tomamos una copa para brindar; además, decidimos contar cada uno un anécdota que tuviéramos que nos hiciera feliz o nos llevara a un momento bonito de nuestra vida, esa fue mi experiencia. Partí mi pastel y todo fue de una manera muy bonita”, compartió Alex de la Madrid.

Apasionado del teatro se suma a los contenidos virtuales que se ofrecen hoy en día, para hacer más llevadero el tiempos libre y fomentar el gusto por el teatro, así que este domingo junto a Mónica Huarte, Mariana Garza y Fernanda Borches transmitirán la puesta en escena Lobos por cordero, bajo la dirección de Reynolds Robledo y Daniela Padilla.

“En lo particular me quedaría con eso, de saber que son tiempos diferentes que nos sabemos en realidad para dónde va todo, pero aprovechando la oportunidad de tener comunicación con la gente. Es parte de nuestro trabajo ofrecer entretenimiento y compartimos Lobos por corderos, por eso se abre esta función que se grabó en una de las dos temporadas. Fue una obra muy simbólica para nosotros con grandes amistades dentro del elenco y contando un drama terrible que nos sacudió en cada función. Nos toca mostrar el teatro de calidad y seguir generando contenidos para que la gente pueda entretenerse en estos días que hay que estar en casa”, compartió Alex de la Madrid.

La puesta en escena narra como la tragedia ha invadido los pasillos del Colegio Schmidt, tras un accidente, el autobús escolar ha causado la pérdida de alumnos y miembros del personal.

“Es una gran obra que la gente que la vio la recuerda con mucho cariño, es controversial porque te pone a pensar en muchas cosas, pero disfrútenla, déjense ir como si fuera una gran película y experimentemos el teatro de una manera diferente”.

Alejandro de la Madrid cumple 25 años de trayectoria y reveló cuáles han sido los mayores aprendizajes.

“Es complejo, porque hay de todo, pero lo más bonito es que ha sido de mucho trabajo, pero conmigo mismo. A veces la gente piensa que uno está acostado en sus mansiones de Los Ángeles atravesando el coronavirus, pero no, vivimos al día porque no somos un género respaldado por ningún gobierno, sociedad civil y menos por un empresario. Somos independientes y estamos tratando de hacer una carrera de sacrificios, no de víctimas. Me siento afortunado y agradecido por los proyectos que me han llegado llenos de aprendizajes. Me han tocado unos muy buenos… ¡De verdad!”.

Pausa en Monarca

La segunda temporada de Monarca (Netflix) tuvo que suspender sus filmaciones, ante las recomendaciones que realizaron las autoridades de salud por el coronavirus (covid-19). Alex de la Madrid interpreta a Ignacio Urrutia.

“Todavía falta un poco de grabar, que ahora que pase todo esto, pues vamos a terminarla. Se tiene proyectado estrenar la segunda temporada de Monarca para septiembre”. Agregó, “seguimos con Perfectos desconocidos pues queremos reactivar el teatro lo más pronto que se pueda”.

Desarrolla su faceta de escritor y cocinero

Alejandro de la Madrid aprovecha el tiempo para hacer proyectos, que estaban bajo el tintero.

“Estoy escribiendo cosas que tenía pendientes. Hay como tres libros pendientes, además estoy aprendiendo a cocinarme más rico, porque siempre lo hacía de una manera muy rápida. Estos valorando el tiempo que es el regalo más grande que nos puede dejar esta situación. Tengo capítulos pendientes, estoy meditando, bailando y esperando salir de estos momentos muy pronto”.

“Me interesa en algún momento dirigir, producir o escribir algo que tenga que ver conmigo y con el mensaje que quiero dejar en esta humanidad, por decirlo de alguna manera”.

Transmisión de Lobos por cordero

29 de marzo a las 20:00 horas en el Instagram TV de @lobosprodmx