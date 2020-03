Mira los mejores 'memes' de Chabelo frente al coronavirus

El emblemático personaje mexicano Xavier López, mejor conocido como Chabelo, está protagonizando una nueva ola de 'memes' sobre el coronavirus Covid-19.

En medio de la cuarentena para evitar el que virus se siga propagando, los internautas han decidido enfrentar con humor la crisis actual e impulsaron entre las tendencias de este fin de semana divertidas imágenes del popular exconductor de 85 años venciendo a la enfermedad gracias a su supuesta “inmortalidad”.

La longevidad del Amigo de todos los niños siempre ha llamado la atención y lo ha hecho la estrella de múltiples bromas al respecto.

Ahora, los usuarios volvieron a resaltar este aspecto del reconocido actor en redes sociales, especialmente en Twitter, donde lo presentaron como "inmune al coronavirus" y el "único sobreviviente final de la pandemia" que ha infectado a más de medio millón de personas en todo el mundo.

Asimismo, hicieron chistes sobre la “experiencia” de López resistiendo a toda clase de acontecimientos como guerras, la peste negra, meteoritos y hasta el Big Bang.

Además, compartieron varias ediciones donde enfrentaban al querido personaje de la televisión mexicana, y de las redes sociales, en una carrera contra la reina Isabell II y Silvia Pinal, dos personalidades también "inmortales" según la opinión pública.

Por su parte, algunas personas expresaron que ver el nombre de Chabelo en los Trending Topics de Twitter los asustó pues temieron que su salud estuviera realmente comprometida.

De igual forma, hubo quienes también utilizaron los 'memes' para llamar la atención a quienes se resisten a cumplir de la medida de confinamiento para ayudar a frenar los contagios.

El pasado mes de febrero Chabelo cumplió 85 años e, igualmente en ese momento, estelarizó bromas en redes sobre su “eternidad”.

Yo les voy a decir una cosa.

Trabajé para #Chabelo en el programa legendario "En Familia con Chabelo" y me consta que el Sr. No come carne roja, no toma, no fuma, duerme sus 8 horas al día y es de calidad humana.

Tal vez si todos nos cuidaramos así.

Duraríamos mucho.

¿No?🤔

— 𝔍. ℭ𝔞𝔯𝔩𝔬𝔰 𝔉𝔞𝔢𝔰𝔩𝔢𝔯 (@JCarlosFaesler) March 28, 2020