Pablo, la serie infantil de NatGeo Kids que invita a comprender el autismo

View this post on Instagram

Dica de série na TV!! Passa no NatGeo Kids e tem o objetivo de conscientizar outras crianças e os pais sobre a visão de uma criança autista sobre o mundo! Pablo desenha as situações que lhe incomodam (desde ir ao supermercado, receber uma visita de pessoa desconhecida ou cortar os cabelos, por exemplo) e interage com seus amigos imaginários! Cada um deles tem uma característica específica que se encaixam com aquilo que ele sente. Vale a pena acompanhar! Eu adoro! Meu filho tb! Pablo – NatGeo Kids 💙 #tea #autismo #pablonatgeokids #terapiaocupacional