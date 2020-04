Así es la relación entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo, los grandes amores de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez está felizmente casado con Alessandra Rosaldo, quienes contrajeron matrimonio en 2012 después de ser novios desde 2006.

Ambos han tenido una relación ejemplar durante más de 14 años, criando a su hija Aitana y compartiendo proyectos laborales juntos desde Los Angeles, ciudad donde fijaron residencia desde hace un par de años.

Pero algo con lo que ha tenido que lidiar Eugenio y por lo tanto su esposa Alessandra, es la presencia de Victoria Ruffo en sus vidas, ya que los medios siempre abordan al comediante y director de cine sobre su relación pasada con la actriz, que inició en 1992 y culminó en 1997.

La relación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez al principio fue un boom ya que eran dos de los artistas en ascenso en la década de los 90, incluso trajeron al mundo a su hijo José Eduardo. Pero las cosas terminaron en polémica y hasta el día de hoy, 20 años después, no se hablan.

Cómo es la relación entre Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo

Aunque pudiera generar roces entre Eugenio y Alessandra, la verdad es que la relación de ella con Victoria Ruffo parece ser armónica y alejada de roces o complejos.

De hecho, en junio de 2019, José Eduardo Derbez compartió una foto con su mamá Victoria Ruffo en Instagram y la propia Alessandra Rosaldo le comentó dulcemente: "Guapísima tu mami". Con esto dejó claro que sólo tiene cariño hacia la ex de su esposo.

Ante este comentario, Victoria Ruffo respondió amablemente cuando fue consultada por la prensa en aquel entonces.

"Qué padre, ¿no? está bien. No estamos peleadas y además no estoy tan mal (risas)", expresó ante el comentario de Alessandra.

Además, Alessandra reconoció en otra entrevista que ha tenido oportunidad de convivir con las mamás de los hijos de Eugenio, pero no con Victoria Ruffo y se mostró abierta a la posibilidad.

"No he tenido la oportunidad de convivir con ella, nos hemos saludado, nos hemos visto, pero no he tenido la oportunidad de convivir con ella", comentó.

Con esto queda claro que si bien la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no es la mejor, la relación entre su esposa Alessandra y su ex no es tensa, al contrario, es armónica dentro de lo poco que han compartido.

