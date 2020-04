Panteón Rococó pospone conciertos de celebración por 25 años

View this post on Instagram

¿Qué pasará en nuestros shows del 8 y 9 de Mayo? ¿Qué sorpresas les tenemos preparadas? Mañana, 12 de Febrero a las 10:30 AM desde las oficinas de Facebook Mexico, andaremos respondiendo en vivo todas sus dudas así que acompáñenos en el FB Live que tendremos. ¡Hagamos historia juntos! 8 de Mayo 2020 (Nueva fecha) 9 de Mayo 2020: (Boletos Agotados) Foro Sol, CDMX Preventa: 12 y 13 de febrero Venta de boletos general: 14 de febrero Más info en nuestra bio. #ElCuartoDelSiglo #PantónRococó #PanteónRococó2020 #XXV #25Años #25