Acusan a J Balvin de maltrato animal por usar a su perrita como 'arma'

J Balvin es uno de los cantantes del género urbana más famosos de la actualidad, quien hace unas semanas estrenó su nuevo álbum llamado "Colores", que actualmente ya cuenta con millones de reproducciones en plataformas digitales. Pero en esta ocasión, el intérprete de "Blanco" causó polémica en redes sociales al publicar un video en el que usa a su perrita como "arma", lo cual impactó a sus seguidores.

El colombiano de 34 años de edad es uno de los artistas que se ha mantenido alejado de los escándalos, sin embargo este video logró causar diversas reacciones y uno de sus seguidores mencionó que llamaría a la policía debido al abuso que estaba sufriendo la perrita llamada Felicidad.

"Pobre animal". "Pobre perrito". "Me siento mal por el perro". "Eso no se ve divertido". "Eso no está bien". "¿Por qué haces eso con tu perro?". "Tú no deberías lastimar a tu perrita así, debería llamar a la policía", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

Pero esta no es la primera vez que J Balvin publica video junto a su perrita, pues en los últimos meses el intérprete de "Azul" presume constantemente videos con su mascota en redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok, donde el colombiano realiza imitaciones.

J Balvin publica constantemente fotografías e historias en Instagram con Felicidad, quien ya se ha ganado el cariño de todos los seguidores del colombiano debido a su ternura.

