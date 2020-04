Mira la increíble transformación de Bad Bunny

View this post on Instagram

FELIZ NAVIDAD!!! 👁 #X100PRE YA ESTÁ EN TODAS LAS PLATAFORMAS!!!! Mi primer album!! Siempre soñé con uno, y por mil razones que solo Dios sabe, AHORA fue el momento, pero creo que en uno mejor no pudo ser. Les digo que lo hice con tanto amor y tanta pasión, que la ansiedad por que saliera era nivel 100!! 😂 Yo solo espero que les guste, que lo disfruten y lo tengan con ustedes #X100PRE 🖤 Este disco es para todos mis fanáticos reales! Los que me siguen de corazón. Los que creen en mi y en lo que hago! Para la gente segura de si misma! Sin complejos! Sin barreras ni limites en su mente! Para los que les gusta lo único, lo de diferente, lo genuino! ⁣Un escape a todo lo que está sonando! Este soy yo! Quizas mucha gente esperaba otra cosa, y no importa, lo entiendo. Pero era muy necesario hacer algo diferente y de lo que yo me pudiera complacer como artista! Yo estoy muy muy muy contento con lo que hice, satisfecho y orgulloso del trabajo que se hizo! Y sé que de este álbum saldrán muchas cosas buenas 👁 Gracias a todo el lo que ha apoyado! A todo el que lo ha entendido! Al que es exigente y le gusta la buena música! Gracias a todo el que lo ha hecho parte de su día y de su vida en tan solo un día. ¡¡YO ESTOY FELIZ!! FELIZ NAVIDAD!!!!⁣ ⁣ ⁣ [HOY HARÉ UN LIVE A LAS 7:00 PM (hora de PR) ESCUCHANDO EL DISCO CON USTEDES Y EXPLICANDOLE COMO SE HIZO CADA UNO DE LOS TEMAS, EL PROCESO, CONTESTANDO PREGUNTAS Y COMPARTIENDO CON USTEDES]⁣ ⁣ ⁣ ⁣ **está es la foto de la que siempre he hablado por la que me puse BAD BUNNY**