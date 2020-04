Andrea Escalona comentó cómo vive la cuarentena y le llueven las burlas

Andrea Escalona puede que haya enfurecido a algunas personas en las redes sociales. La conductora de 'Hoy' decidió hacer un video donde reflexionó sobre los días en cuarentena que pasamos debido al coronavirus Covid-19.

Compartido por la cuenta de Tv Notas, Escalona comenta en el video "Ya arreglé mi closet, me encanta escuchar cuentos, me encanta meditar, hacer yoga, escuchar clases de cábala, estoy limpiando mis pinturas".

Sigue diciendo "Siento que estos han sido momentos de familia. Es importante en este mundo acelerado hacer una pausa, yo agradezco mucho que tengo todo, me levanto en las mañanas para agradecer".

A los seguidores de dicha cuenta no les gustó mucho lo dicho por Andrea Escalona, atacándola en la sección de comentarios "Qué flojera, esa mujer solo vive de su mamá. No tiene gracia la pobre", "Me cae muy mal esta tipa", "No creo que aguante la cuarentena con esas extensiones", y cosas así.

La conductora no emitió palabras sobre los ataques, se ha limitado en su cuenta personal a compartir contenido positivo, motivando a sus seguidores a mantener una buena energía durante la incierta situación que atraviesa el mundo entero.

Andrea Escalona pierde el control en Hoy y piden su salida Antes de perder el control, la conductora se quitó las zapatillas y advirtió a los niños que la veían que “no lo hicieran en casa”

Con los casos en aumento, la cuarentena parece que se extenderá en la mayoría de los países.

