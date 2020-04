Así luce Romina, la hija de Niurka Marcos, luego de cambiarse radicalmente el look en cuarentena

Romina Marcos, la hija de Niurka Marcos, ha impresionado a sus seguidores en redes sociales desde que comenzó su transformación física el año pasado. La joven había perdido 18 kilos hasta febrero de este año y se había ganado la admiración de sus fans por trabajar que el cuerpo que quería.

Ahora, Romina decidió cambiar radicalmente su aspecto al teñirse la melena de su color natural para disimular el crecimiento de raíces que se ha hecho evidente durante esta cuarentena.

Sin embargo, debido a las medidas que deben seguirse durante el confinamiento, la única hija de la actriz de “Alma de Ángel” optó por despedirse de su pelo rojo desde casa y se armó con la ayuda de su mamá como estilista para lograrlo.

Mira cómo cambió su look la hija de Niurka Marcos

La cantante, que ama pintarse el cabello en diferentes y vibrantes tonos, subió un video a su canal de YouTube a finales de marzo donde grabó el antes, durante y después de su makeover en tiempos de cuarentena.

"Me urgía, como pueden darse cuenta aquí, un cambiecito y la verdad es que quiero darle un descanso a mi cabello de tanta cosa", explicó. Marcos destacó que siempre acude a un profesional que hace sus cambios “súper cool”, pero esta vez no se podía por el Covid-19.

“Así que he decidido venir a la estética de 'Mamá Niu'. (…) Me va a cambiar el look. (…) Voy a regresar a mi castaño, a mi color base para que ya no tenga que volvérmelo a pintar y que ya crezca mi colorcito", dijo.

Asimismo, la influencer agregó que Niurka Marcos también le cortaría las puntas del cabello porque “están horribles”. Además, celebró que su mamá tuviera en casa todo lo necesario para transformarse sin la necesidad de salir de compras.

En clip de casi quince minutos se retrata el paso a paso del procedimiento para el que la famosa vedette demostró una gran habilidad, incluso al final alisó la melena de su hija que le agradeció su paciencia y cariño con cada mechón.

"Amigos, ya soy castaña. Este color es muy parecido, sino es que casi igual, al color natural de mi cabello y me encanta, la verdad. Gracias, mami. Me quedó hermoso", anunció, presumiendo su nueva apariencia

Después, Romi subiría en Instagram algunas imágenes donde ostentó orgullosa su cabellera, dejando en evidencia el buen trabajo de su progenitora.

