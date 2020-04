Cynthia Rodríguez responde a quienes la critican y Carlos Rivera la alaba: "Eres puro amor"

View this post on Instagram

Un día aprendí que no le vamos a dar gusto a todo el mundo, que a la única persona que tienes que hacer feliz es a ti [email protected] y tienes que cuidarte y amarte y hacer todo lo que te haga sonreír. 😊 Amar sin límite, sin dudarlo un segundo, porque la vida pasa rápido y porque está en constante cambio y con muchas pruebas como la que estamos viviendo pero todo esto nos hace más fuertes. ❤️ He recibido comentarios negativos en estos días pero no los tomo personales porque entiendo tu frustración y desesperación en estos momentos y no pretendo caerle bien a todo el mundo, ni siquiera lo intentaría, lo que si te prometo es contagiarte y compartirte solo cosas que me hacen bien, que me hacen sonreír y siempre con la esperanza de que tengan el mismo impacto en ti. ✨ Son días de estrés pero la violencia en casa o redes sociales no ayuda en nada, vamos a respirar, a ser pacientes y contagiar de amor, de esperanza y de paz. Porque esto también va a pasar, cuídate mucho y cuida con todas tus fuerzas y con todo lo que esté a tu alcance a la gente que te rodea. 🙏🏻❤️ Te quiero, y te abrazo muy fuerte. 💕