La “sencillita” mansión de Justin Bieber al estilo Avengers genera cientos de memes en las redes

En tiempos de cuarentena todos estamos obligados a quedarnos en casa. Incluso, artistas como Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin están cumpliendo responsablemente su tiempo de aislamiento social como medida preventiva para frenar el coronavirus.

De allí que sus fanáticos se han dado a la tarea de averiguar dónde vive el cantante y conocer la mansión que lo rodea. Aunque no han podido encontrar su actual residencia, sí se conoció en las redes sociales una de las casas donde habitó entre 2014 y 2015, según BioBio Chile.

La “sencillita” propiedad está ubicada en Beverly Hills, California, y cuenta con 2500 metros cuadrados. Fue construida en 2010 por el arquitecto Ed Niles, tiene 6 habitaciones y 5 baños y está valorada en 10 millones de dólares.

Cada mes de alquiler cuesta 59 mil dólares, que es lo que presuntamente pagó Justin mientras estuvo viviendo por un año allí. “La casa de los espejos” como es apodada tiene una gran piscina, fachada completa de cristales y un garaje donde entran hasta 7 automóviles.

Sin embargo, más allá de su majestuosidad, lo que ha causado risas en sus fanáticos en su increíble parecido a la fortaleza de los Avengers. Y para demostrar que se parece también a otros objetos, han comenzado a hacer memes de todo tipo.

Así encontramos que la forma de la casa también simula una cafetera, una centrífuga para secar lechuga, la casa donde vivían los Teletubbies, un estadio, el autolavado de Hot Wheels, entre muchas otras edificaciones.

El tema se convirtió en tendencia este martes 7 de abril en Twitter dado que los usuarios hacían comentarios sobre la estructura y sus hogares. Sin duda, toda una mansión digna de su fortuna.

Why does Justin Bieber's new house look like a food processor? pic.twitter.com/yZ8IcylzWd

Everyone’s saying Justin Bieber’s house (first picture) looks like the Avengers HQ, but am I the only one thinking it looks like the BBC Television Centre? 😂 pic.twitter.com/fIw4qbnt4t

— m. (@toriftlovato) April 6, 2020