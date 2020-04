Demi Lovato confirmó que no es amiga de Selena Gómez

Demi Lovato y Selena Gómez se conocieron cuando apenas tenían siete años de edad en el set de Barney y sus amigos. Desde entonces, ambas entablaron una aparente sólida amistad que continuó durante sus años de adolescencia como estrellas Disney.

Sin embargo, las jóvenes artistas, que hacían todo juntas y que incluso aseguraron ser mejores amigas, se fueron distanciando a medida que sus carreras, conflictos personales y luchas internas crecieron.

Ahora, la cantante de “I Love Me” confirmó en una entrevista para la edición de mayo de Harper’s Bazaar que perdió el contacto con Gómez a través de los años y ya no son amigas.

Demi Lovato: “Siempre tendré amor por Selena”

Durante la conversación con la revista, Demi se sinceró sobre el estatus de su relación con su ex mejor amiga y también expresó su opinión sobre el mensaje que Gómez compartió en Instagram luego de escuchar su poderosa presentación en los Premios Grammy 2020, la primera desde que sufrió una sobredosis en 2018.

En ese momento, la intérprete de "Look at her now", que no asistió a la gala, escribió en sus historias: “Desearía que hubiera palabras para describir lo hermoso, inspirador y MERECIDO que fue este momento. Demi, estoy tan feliz por ti. Gracias por tu coraje y valentía”.

Al respecto, la actriz de 27 años dijo a la publicación: "Cuando creces con alguien, siempre vas a tener amor por él. Pero no soy amiga de ella, así que (la publicación de Instagram) se sintió…", manifestó sin concluir.

"Siempre tendré amor por ella y deseo a todos nada más que lo mejor", sentenció.

Asimismo, Lovato develó que también perdió la comunicación con los Jonas Brothers, pero no con Miley Cyrus.

"Hablo con Miley. Es asombrosa, la amo hasta la muerte y siempre lo haré, siempre lo he hecho”, expresó y destacó que es “la única de esa época con la que aún me mantengo en contacto".