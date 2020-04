La lujosa celebración de Pascua de Adamari López al estilo Kardashian, que le costó las críticas de sus fans

View this post on Instagram

El evento del día de Pascua de este año fue muy diferente al de años anteriores, debido a la pandemia del Coronavirus / Covid19 que estamos experimentando en todo el mundo. Pero igual fue un hermoso día que seguro @alaia recordará toda su vida. Los niños recogían sus huevitos y se iban sin tener contacto con nosotros que los mirábamos desde el portal de nuestra casa. Tiempos diferentes pero igual sonreímos y pasamos un buen rato. #familiacostalopez #eltiempodediosesperfecto @toni #celebraciondiferente #pascua 🐣Set Up, Planner & Coordinator: @COOLCORNEREVENTS . . .🐰Stylist : @MYPAPILOT . . .🐣DISEÑO GRÁFICO Y PAPELERÍA PERSONALIZADA: @ALIBOMBO_CCS . . .🐰Balloons Decor: @BALLOONSBYLUZPAZ . . .🐣Table Graphics Printing: @BARJOPRINT . . .🐰Floral Arrangements: @LEE_ANNFEATHERS . . .🐣Cake: @TINASORIGINALCAKES . . .🐰Photo: @HABIAUNAVEZUNAFOTO_ . . .🐣Video: @HABIAUNAVEZUNVIDEO .