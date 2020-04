Carlos Villagrán Kiko afirma que Covid-19 es un invento

El popular actor Carlos Villagrán, quien dio vida al legendario Kiko en el El Chavo del 8, compartió eun video en sus redes sociales sobre su opinión del Covid-19, lo que generó una serie de comentariso.

"Ojalá que todo el mundo se encuentre bien… Yo en mi opinión Covid-19 lo inventaron (…), la gente se está muriendo de Covid-19, ya ahora la gente no se muere de cáncer, no se muere de infartos o de estás cosas, pero no hagan caso a lo que yo digo, es mi forma de pensar".

Añadió el actor, "pienso que lo inventaron, ahora la gente está muriend posiblimente inventaron otra cosa, pero hay que respetar el encierro y desearles lo mejor de lo mejor. Lo que quiero decir, pero muy importante, es que no tengan miedo. Estamos, nos es que afirma, lo desconozco pero es caballo negro, el miedo es muy mal consejero, nos baja las defensas del cuerpo".

Carlos Villagrán compartió el video a través de su cuenta de Facebook.

"Claro que la gente se muere… pero ahora toos se mueren de Covid-19, eso se me hace raro".

El actor tuvo una gran número de comentarios a favor de su opinión sobre la cuarentena y el coronavirus.

"No tengan miedo, guarden su cuarentena y vamos a ver qué que pasa, cómo se reabre la economía y cómo abren los negocios cerrados. Lo que sí, es decirles a través de Facebook que los saludo y decirle a la gente que no tengan miedo… sean felices".

