Foto de Ninel Conde en diminuto bikini revive polémica de sus cirugías y “haters” encuentran otros “detallitos”

View this post on Instagram

🔥📸: #NinelConde le PRENDE FUEGO a las redes con estas candentes fotos 🔥 “Bombones: QUÍTALE EL PODER A TODO LO QUE TE PERTURBA…Si no está en tu mente no existe…Con toda la actitud iniciemos esta nueva semana…” 💥 #ElBombonAsesino