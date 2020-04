Bárbara de Regil cuenta la terrible historia cuando el padre de su hija la abandonó a los 16 años

La actriz Bárbara de Regil se ha convertido en el centro de las noticias desde que decidió compartir en esta cuarentena su rutina de ejercicios y varios artistas y usuarios en las redes se burlaran de ella.

Bárbara de Regil contesta a quienes no dejan de criticarla: “Yo decido qué siento” "Tú decides tus emociones. Nadie te hace sentir nada, nadie te hace enojar, nadie afecta tus emociones sin tu permiso", expresó la actriz en Instagram.

A pesar de que irradia una energía y felicidad inaudita, su vida no ha sido tan llena de alegría. Su pasado esconde momentos muy dolorosos, de soledad y hasta desnutrición. La separación de sus padres a sus 11 años y traer al mundo a su hija a los 16 fueron dos duras realidades que marcaron su historia.

Bárbara conversó con el programa Venga la Alegría donde reveló que desde los 15 años quería y sentía la necesidad de ser mamá. “Me sentía muy sola. Justo en esa época a mi mamá le dio cáncer. Mi vida no estaba siendo nada fácil. Y yo pensaba ‘con una bebé voy a estar en compañía’ y me imaginaba en la esquina de mi cama con un bebé”, recuerda.

Finalmente, logra embarazarse a los 16 años, cuya noticia representó para ella una ilusión y le dio motivos para vivir. “Cuando me enteré de que estaba embarazada me dio mucha emoción porque era algo que yo quería pero me preocupé muchísimo porque tenía anemia, no era un embarazo fácil”, revela.

Su mamá le pidió irse a vivir con ella, ya que después del divorcio de sus padres la actriz se fue con su papá. Ya superado el cáncer, su madre podía apoyarla y ayudarla con la barriga.

Bárbara de Regil recibió a su hija como madre soltera

Durante toda la gestación, su novio y padre de su hija la estuvo acompañando. Sin embargo, días previos a dar a luz recibió una devastadora noticia.

“Una semana antes de tenerla, él decidió partir con una amiga mía. Todo se juntó muy feo. Yo sufrí muchísimo. Estaba en el hospital con contracciones y al mismo tiempo llorando de rabia”, confiesa.

Los años posteriores no fueron mejores. Tuvo que dejar la escuela para mantener a su hija, se peleaba con todo el mundo, fumaba y se abandonó a sí misma.

Definitivamente, una historia muy diferente a la que cualquiera se imaginaría, pues la artista pudo recuperarse y salir adelante por su bien y el de su hija.

