La impactante historia de esta actriz de Televisa que terminó como conductora de Uber

Para nadie es un secreto que la vida de los artistas y de los actores implica algo de incertidumbre ya que sus proyectos son temporales y a veces cuesta hallar uno que se ajuste a su perfil. Esto le ocurrió a una famosa actriz de Televisa, quien perdió la exclusividad con la planta televisiva, quedando sin trabajo pero lejos de quedar devastada, comenzó su propio negocio como conductora de Uber.

De actriz de Televisa a conductora de Uber

Se trata de la actriz Alejandra Procuna, quien demostró que además de dedicarse a la actuación, supo cómo emprender su propio negocio en tiempos de crisis. "Fue cuando la famosa exclusividad me fue quitada, que me dijeron 'en junio es tu último mes', esto me lo dijeron en enero", contó sobre el momento en el que le dijeron que se terminaba su contrato.

"Yo dije, cómo le hago porque una realidad es (…) que el actor de lo único que puede estar seguro es de que mañana no va a tener trabajo y es una realidad que vivimos los actores, que creo que es lo único difícil para mí de esta carrera. Es la incertidumbre de cuándo va a venir otro proyecto y hay veces que pasan tres meses, a veces pasan seis meses y he llegado a estar un año sin novela", manifestó al programa Ventaneando en 2018 cuando comenzó este nuevo emprendimiento.

Contó que antes de iniciarse como conductora de Uber, intentó otro tipo de negocios que no resultaron del todo: "De hecho, en Facebook dije fiestas infantiles y puedo poner una obra (…) no di una, muchos me buscan pero nadie me contrató (…) puse reiki, meditación y algo más, nada, yo dije necesito algo paralelo a mi carrera (…) ¿Qué hice? La aplicación de Uber".

Comentó que tenía dos vehículos trabajando de Uber con choferes que ella contrató más su camioneta, con cuyo chofer tuvo problemas y comenzó a manejarla ella.

"Con mi coche dije voy a ver si funciona, me di de alta y lo manejé dos días. Y comprobé que sí funciona, sí entran viajes y sí entra dinero", explicó la artista que ha actuado en más de 25 telenovelas, entre ellas Lo que la vida me robó, Una familia con Suerte y Que te perdone Dios.

"Con esto puedo vivir al día, puedo ir al gimnasio, puedo ir al super, en lo que llega lo que yo soy (…) yo soy actriz, llevó 30 años de carrera, pero paralelo a eso, haciendo a un lado el ego, haciendo a un lado el qué dirán (…) dije voy a manejar", manifestó Alejandra orgullosa de su trabajo paralelo y esperando regresar a la actuación.

