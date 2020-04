Yadhira Carrillo recordó el día que rechazó un coqueteo de Luis Miguel

La actriz Yadhira Carrillo recordó un peculiar momento de su carrera: la ocasión que protagonizó un video de Luis Miguel y rechazó un intento de coqueteo del cantante.

Mientras visitaba a su esposo Juan Collado en la cárcel, Yadhira habló con los medios de comunicación presentes y aprovechó el momento para conversar sobre su pasada relación con el Sol de México, así lo reseñó la revista Hola.

Señaló que fue la encargada de protagonizar el video del tema 'Que seas feliz', al lado de Luis Miguel "Me acuerdo que estábamos en Tequila, (Jalisco) y me senté abajo de un árbol, hacía mucho calor, estábamos listos para grabar y me dice (Luis Miguel) ‘¿no te quieres venir aquí a sentar en una silla Yadhi?".