La foto nunca vista de Angelina Jolie con su primer esposo, mucho antes de conocer a Brad Pitt

Хакеры/Hackers, 1995 Жанр: триллер, драма, комедия Развлекаясь манипуляциями в коммерческих сетях, начинающий хакер делает почти невозможное: взламывает защиту секретного компьютера Гибсон в корпорации Эллингтон. При этом он случайно подключается к схеме хищения средств, искусно замаскированной кем-то под компьютерный вирус, действие которого может привести к глобальной экологической катастрофе. Молодой хакер и его приятели в доли секунды превращаются в подозреваемых. Охоту за ними начинает ФБР и главный компьютерщик корпорации Эллингтон по кличке Чума. #Хакеры #Hackers #триллер #драма #комедия #ДжонниЛиМиллер #JonnyLeeMiller #AngelinaJolie #АнджелинаДжоли #MatthewLillard #LaurenceMason