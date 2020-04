Las películas en las que actuó Meghan Markle antes de pertenecer a la realeza

Antes de conocer al príncipe Harry, Meghan Markle se estaba convirtiendo en una de las actrices más conocidas de Hollywood. Desde sus comienzos como modelo, hasta su último trabajo en la serie 'Suits', Meghan se había ganado el respeto de los productores y colegas.

Al comprometerse con Harry, Meghan se vio forzada a abandonar la actuación y dedicarse cien por ciento a sus deberes como miembro de la familia real. Desde hace unos meses, la pareja sorprendió al mundo al anunciar que renunciarían a la familia y ya no serían parte oficial de la realeza.

Meghan y Harry se mudaron a Los Angeles donde esperan seguir con su trayecto profesional, con la duquesa de Sussex volviendo a la actuación.

Te presentamos un listado de las películas en donde ha participado Meghan Markle: Get Him to the Greek, Remember Me, ambas películas del 2010, y Horrible Bosses, filmada en el 2011.

Antes de su incursión en el cine, Meghan había actuado solo para televisión, con una participación en la telenovela Hospital General y en las series Century City War at Home y CSI New York. En la actualidad, prestó su voz al documental de Disney 'Elefantes' y tiene algunos proyectos en puerta.

