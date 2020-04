El momento 'trágame tierra' que vivieron Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo al encontrarse frente a frente

Para nadie es un secreto la complicada relación que han tenido Victoria Ruffo y Eugenio Derbez a través de los años, después de su ruptura en los años 90. Por eso mismo, llena de intriga saber cómo es el trato entre la ex de Eugenio y su actual esposa Alessandra Rosaldo.

El 'misterio' lo develó José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio y Victoria, en su canal de YouTube durante una entrevista que le hizo a la propia Alessandra Rosaldo.

"¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño de mi casa?" y Alessandra respondió: "Sí, la primera vez que vi a tu mamá", generando suspenso y curiosidad entre los seguidores.

"Estábamos llegando de Valle de Bravo y me iban a dejar en casa de mi mamá y Ale me dice 'me estoy muriendo de ganas de ir al baño' y yo dije, mi mamá no está y no va a llegar dentro de muchas horas, así que Ale pásale a la casa y ve al baño", recordó José Eduardo en el video que ya supera el millón de reproducciones.

"Y de repente abre la puerta mi mamá, entró mi mamá con mi tía (…) quería que me tragara la tierra, sale Ale del baño y se topan mi mamá y Ale y fue así como de, no sé qué hacer", confesó el joven actor sobre el tenso momento que se vivió en su casa.

Entonces, Alessandra comentó lo que recuerda de esa experiencia: "Fue la primera vez que yo la conocí y pues sí, fue un poco raro, pero yo me acuerdo que le dije, nos dijimos, nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien, no sé si se habrá molestado".

"Tu mamá súper súper linda, normal", reconoció Alessandra.

