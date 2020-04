¡Apareció! Betty Monroe vive encerrada y deprimida en su casa

Hace unos días, fans y amigos de Betty Monroe inundaron las redes sociales con mensajes de preocupación por la actriz, tras rumores de que estaba desaparecida.

Te puede interesar

Anitta revela que Maluma es "muy bueno en la cama" La cantante reveló en una entrevista que mantuvo un romance con el intérprete de Amor de mi vida

De acuerdo con la revista TVNotas, una amiga cercana a la protagonista de telenovelas aseguró que Monroe lleva meses encerrada, pues colapsó debido a que se encuentra deprimida por no tener trabajo.

“Betty está pasando por un momento muy difícil, y no, no está bien. Como ustedes saben, en 2018 asaltaron su casa y ella fue secuestrada por un par de horas, y aunque tomó terapia y gracias a ésta retomó su vida, lo cierto es que mi amiga no ha podido superar ese trauma”, afirmó la fuente.

La informante aseguró que aunque ya ha pasado más de un año, Betty aún tiene muchas pesadillas.

"En los últimos meses sus ataques de ansiedad empeoraron y comenzó a tener pavor de salir a la calle, de estar en lugares con muchas personas; se volvió superermitaña. Además, déjame decirte, lo del secuestro no es lo único feo que le pasó”.

Y siguió: “A que no sólo batallaba con la ansiedad y el miedo, también está sumida en la depresión desde hace varios meses por cuestiones del corazón”.

Y es que de acuerdo con la informante, Betty comenzó una relación con un político de Puebla, sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

"A mediados del año pasado sostuvo un romance con un político de Puebla, al que sólo conocimos como Jorge. Estuvieron algunos meses juntos y ella empezó a entusiasmarse mucho. Se estaban conociendo. Él la procuraba y le daba mucha confianza, porque como tenía escoltas, le ponía seguridad y mi amiga comenzó a sentirse más segura de salir. Betty estaba muy clavada, pero un día algo no le latió y comenzó a sospechar que le escondía algo porque comenzó a portarse frío con ella y cada vez la veía menos. Resultó que Jorge tenía novia, y no sólo eso… ¡estaba comprometido!”

TE RECOMENDAMOS VER: