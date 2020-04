Elenco de The Goonies se reúne virtualmente

El elenco del filme The Goonies, que se estrenó en 1985, se reunió de forma virtual en una emisión a la que denominaron Reunited Apart.

En una iniciativa de Josh Gad, quien fungió como presentador del primer capítulo del proyecto, que espera sea una serie web con otros elencos, el reparto de la cinta conformado por Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, Kerri Green, Josh Brolin, Robert Davi y Joe Pantoliano, hizo una recreación dividida en pequeñas pantallas.

La presentación tuvo algunos invitados sorpresa como Steven Spielberg, productor de The Goonies, así como el guionista Chris Columbus, el director Richard Donner y la cantante Cyndi Lauper, quien colaboró con el soundtrack The Goonies 'R' Good Enough.

Esta reunión recaudó fondos que serán destinados a la lucha contra el coronavirus, con donaciones al Centro de Filantropía por Desastre, que apoya a personas vulnerables ante la pandemia que azota al mundo.

El filme juvenil sigue a un grupo de niños que llegan a un barco buscando un tesoro al mismo tiempo que los chicos enfrentan a un grupo de bandidos. El éxito de la película continúa vigente, tanto que Steven Spielberg habló sobre una posible secuela.

Hemos tenido muchas conversaciones, cada par de años tenemos una idea, pero no se materializa. No creo que hayamos encontrado con éxito una idea mejor que la que hicimos en los años ochentas", expresó.

