Carrusel transmitió hace 30 años su capítulo final y así están sus protagonistas

El 11 de mayo se transmitió el último capítulo de la telenovela mexicana Carrusel que se transmitió por Televisa entre 1989 y 1990; en total, fueron 358 episodios que hicieron famosos a sus pequeños protagonistas.

Ludwika Paleta (María Joaquina), Pedro Javier Viveros (Cirilo), Mauricio Armando (Pablo), Flor Egurrola (Carmen), Abraham Pons (Daniel), Hilda Quiñones (Laura), Gabriel Castañón (Mario), Jorge Granillo (Jaime Palillo), entre otros se mantiene en la mente de sus fieles seguidores, así como la famosa maestra Ximena interpretada por Gabriela Rivero.

A pesar de innumerables personajes en su carrera, Ludwika Paleta nunca olvida a María Joaquina que le sigue dando satisfacciones en todo el mundo.

“A mí me da gusto darme cuenta que trascendió fronteras -literalmente- es un personaje querido en Chile, Brasil, Venezuela, Colombia y en lugares que yo no me imagina que me conocían, incluso fuera de América Latina. Carrusel se dobló en muchos países, y es un proyecto al cual yo le tengo mucho cariño, al que debo mi carrera y popularidad. Debo decirte que aún conservo el uniforme que utilizaba. Mi mamá lo guardo alguna vez y ahí está en la casa de mis padres”.

A 30 años de aquel personaje de María Joaquina en Carrusel que le dio popularidad en todo el mundo, muchas cosas han cambiado en la vida de Ludwika Paleta. Su carrera avanzó a tal grado, que muchos la señalan como una actriz camaleónica que ha logrado dejar atrás los estereotipos en cine y televisión de “niña bonita y rica”.

“Estoy recogiendo los frutos de una siembra de muchos años, estoy en un momento afortunado en mi carrera, en donde nada ha sido gratis. Yo quería esta carrera, llegar a este momento y aún tengo muchos planes. Estoy en un momento en que me he ganado la aceptación de la gente, cierta credibilidad y eso ha sido a base de mucho trabajo”, dijo Ludwika Paleta.

María Joaquina

Cirilo

Pablo

Mario

Seguidores de María Joaquina

Ludwika Paleta sigue recibiendo los comentarios de todos los seguidores de Carrusel de Latinoamérica.

"Te recuerdo mucho como Maria juaquina ….Dios te bendiga mucho Saludos desde Perú".

"Desde entonces enamorado de ti mi María Joaquina,, Tu Cirilo".

"Maria joaquina la presumida y odiosa de carrusel".

"Joaquina uno de los personajes que marcaron tu carrera siendo tan solo una niña lo hiciste espectacular amaba mirar carrusel saludos desde Argentina…".

"La brujita María Joaquina".

"Marcando una época!!!! Aprovechando Ludwika, no sabrás donde pueda conseguir una copia de aquella novela, sería algo increíble poderla conseguir. Abrazos y bendiciones".

"Y ahi fue donde me enamoré… hasta la fecha".

"Alguien así no podría tener haters, aunque sean fans de cirilo".

