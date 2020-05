Billie Eilish mantiene en incertidumbre a fans mexicanos

Ante la incertidumbre que se vive en el mundo por la pandemia del Covid-19, sobre todo en el tema de los conciertos, festivales musicales y eventos masivos, la mayoría de las agencias internacionales de entretenimiento han optado en mover los eventos para 2021.

La cuarentena ha terminado en algunos países, pero eso no significa que el coronavirus haya desaparecido, por eso se toman medidas de vigilancia a largo plazo.

Las autoridades mundiales han informado que los eventos masivos serán los últimos en entrar a un ritmo normal.

En México, se han re agendado varios eventos para agosto, pero aún no se sabe con certeza si podrán realizarse este año, ante el temor que suban -nuevamente- los casos de coronavirus, si no se mantienen las medidas de aislamiento social.

Concierto de Billie Eilish en México

Billie Eilish se ha mantenido cautelosa en cuanto sus presentaciones en México, luego de que canceló los primeros conciertos de Where Do We Go Tour.

Hasta el momento, la cantante y Ocesa no han informado de manera oficial sobre qué pasarán con las presentaciones en el país, pero de forma extra oficial ya están cancelados los dos eventos ante la contingencia sanitaria.

La cantante tenía programados dos conciertos en el país, que ya estaban con localidades agotadas: 25 de mayo en la Arena VFG (Guadalajara) y 27 de mayo en el Palacio de los Deportes (Ciudad de México).

Reembolsos de boletos

Por lo pronto, los promotores ya están planeando posponer las fechas para más adelante, lo cual podría ser hasta 2021.

En los próximos días se informará sobre el proceso de reembolso de los boletos.

En la página oficial de la cantante tampoco aparece un aviso de qué pasará con su gira por Latinoamérica.

Foto | Página oficial de Billie Eilish.

