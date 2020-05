Así fue la relación de Brad Pitt con Sinitta, su primera novia famosa

Todo el mundo recuerda la pareja dorada que Brad Pitt formó con Jennifer Aniston o su mediático romance con Angelina Jolie; sin embargo, parece que muchos han olvidado quién fue la primera mujer que el galán conquistó cuando apenas estaba dando sus primeros pasos en Hollywood.

A finales de los años 80, cuando el intérprete ganador del Oscar solo tenía papeles secundarios en la televisión, una chispa se encendió entre él y una famosa cantante de la época llamada Sinitta.

¿Quién es Sinitta, la primera novia famosa de Brad Pitt?

La artista pop, que estaba viviendo en la cúspide del éxito cuando salió con Pitt, es conocida por algunos éxitos musicales de la década como “So Macho” o “Toy Boy” y sus apariciones durante los últimos años en programas televisivos como The X Factor.

Aunque en su momento no hubo mucha excitación en la prensa por el idilio entre ambos artistas y Brad no ha declarado nada al respecto, la estrella sí ha revelado en varias oportunidades cómo fue su noviazgo con el ahora afamado histrión.

La relación de Brad Pitt con su primera novia de alto perfil

El amor entre estas celebridades nació luego de que Sinitta terminara su amorío con Simon Cowell y solo duró hasta 1988, justo cuando la carrera de Brad comenzaba a despegar.

En 2011, la artista se abrió sobre sus vivencias con el protagonista de "Érase una vez en Hollywood" durante su participación en I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! En esa oportunidad, compartió cómo se comportaba él cuando eran pareja e incluso describió cómo lucía el cuerpo desnudo del actor en sus veintes.

Una de las pocas ocasiones en la que fueron capturados juntos fue precisamente en 1988, cuando la cantante lo llevó a la Smash Hits Poll Winners Party; informó Cosmopolitan. / Twitter: @Isaidwhatisaid_

“Era caliente. Era hermoso con el cuerpo más asombroso. Lo vi por dos años”, confesó, según Daily Mail. “Él era divertido, joven y muy dulce”, agregó.

Asimismo, enfatizó que salieron apenas unos años de que la fama del joven estallara y, al parecer, fue ella quien terminó el cortejo.

"Fue antes de que hiciera 'Thelma y Louise', pero incluso yo vi esa película y pensé: ‘Oh, Dios mío, ¿qué he hecho?”, reveló.

Igualmente, confesó que por ese noviazgo una persona la abofeteó al salir de un supermercado.

Por otro lado, en 2012 Sinitta reiteró en una conversación con Absolute Radio que el exesposo de Aniston “era un poco serio, pero también era muy divertido, una buena mezcla”.

"Eso es lo que hizo clic entre nosotros, nos conocimos y, no en la forma en que piensas, literalmente estábamos rodando por el piso en el Albert Hall en nuestra primera cita y pensé: ‘esto es muy divertido, me gusta este chico”, rememoró.

Además, destacó que lo que vivió con el padre de seis "no era nada demasiado serio, tampoco completamente loco”.

Sinitta lamentó la separación de “Brangelina”

Después de que Pitt y Angelina Jolie anunciaron su separación en 2016, la intérprete de “Cross My Broken Heart” manifestó en Lorraine que la noticia era “una verdadera lástima”.

"El Brad Pitt que conocía era de una familia muy religiosa y estaba muy orientado a la familia. Era simplemente un chico encantador, encantador", señaló, según publicó The Sun.

De igual forma, a finales de ese año bromeó en una entrevista con el presentador Alan Carr diciendo que el actor la había estado llamando tras su ruptura pero ella le recomendó que mejor “siguiera adelante”; reseñó Daily Mail. También develó que era “muy bueno besando”.

"Tal vez si vuelven a estar juntos, el nombre de su pareja podría ser 'Brinitta' o simplemente 'Sad", le aconsejó el conductor Carr en ese momento. No obstante, ella contestó que le gustaba “Braditta”.

