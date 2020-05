Así fue la historia de amor de Fernanda Castillo y Erik Hayser

Fernanda Castillo y Erik Hayser encantaron a sus seguidores el pasado sábado 2 de mayo al anunciar su compromiso durante la cuarentena por Covid-19, tras seis años de una relación sólida.

Los actores compartieron en redes sociales una fotografía en blanco y negro donde se los puede ver profundamente enamorados mientras Castillo presume a la cámara el enorme anillo de compromiso que recibió de su amado.

“Contigo”, escribieron ambos en la descripción de la publicación donde además se dejaron declaraciones de amor en los comentarios.

La buena noticia en difíciles tiempos no causa gran sorpresa pues, desde que estas estrellas iniciaron su noviazgo en 2014, han expresado en varias oportunidades su deseo de envejecer juntos y formar una familia cuando fuera el momento. Descubre cómo comenzó el tierno romance.

¿Cómo inició la historia de amor de Fernanda Castillo y Erik Hayser?

El par de artistas se conoció cuando Erik asistió a Password, una obra de teatro en la que Fernanda estaba trabajando con Juan Ríos, que es amigo del actor. De inmediato, hubo atracción entre ambos, pero él tenía una relación con otra persona.

La actriz relató este encuentro durante una entrevista en 2015 con Gustavo Adolfo Infante para su programa En compañía de... En esa conversación, ella detalló que fue Ríos quien invitó a Hayser a ver una de las funciones y, de alguna forma, dio pie al comienzo de un romance.

"Ahí nos conocimos. Hicimos clic, platicamos como media hora, nos caímos muy bien y nos empezamos a seguir por Twitter pero nada más", contó.

Además develó que antes de aquel día ella no lo conocía en persona. No obstante, ya lo había visto en la televisión y le resultaba muy atractivo su aspecto para interpretar a Emilio Varela en Camelia, la texana.

"Yo decía 'Qué guapo está ese muchacho de pelo largo, barba y bigote".

Por su parte, Hayser dijo en una entrevista al show Un nuevo día en 2018 que para él fue una sorpresa asistir a esa puesta en escena pues quedó totalmente deslumbrado cuando vio a Fernanda por primera vez.

"Fue una sorpresa para mí, una sorpresa increíble, yo fui a ver una obra de teatro donde estaba un amigo y llegué a ver la obra, Fernanda salió al escenario y yo me quedé '¿quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto?”, reveló.

Otro encuentro y un Cupido de por medio

Por otro lado, la celebridad de 38 años contó al conductor Gustavo Adolfo Infante que no pasaron mucho tiempo alejados después de aquella primera presentación, pues seis meses más tarde se reencontraron nuevamente en una obra de teatro.

"Nos saludamos y después me confesó que quería platicar conmigo pero se puso muy nervioso y sólo me dijo 'Qué gusto verte. Chao", recordó.

Afortunadamente, ambos tenían una amiga en Telemundo que quería verlos juntos y actuó como Cupido para unirlos un año después de que se conocieron, luego de enterarse que el intérprete estaba soltero.

"Estábamos en Nueva York y ella estaba enferma (la amiga) y yo le dije 'no, no vayamos a la fiesta, yo te voy a cuidar en mi cuarto'. Estábamos viendo la televisión y me dijo 'acabo de trabajar con este chico Erik Hayser' y le digo, 'ah sí, a mí Erik Hayser me gusta", confesó la actriz de El señor de los cielos en sus declaraciones al matutino de Telemundo en 2018.

"Ella me dijo 'Erik Hayser me gusta como para ti porque es muy amable, como un príncipe' y yo le dije 'sí a mí también me gusta para mí pero tiene novia', me dice 'no, ya no tiene novia y yo te lo voy a presentar”, enfatizó.

Después de esa determinación, la amiga en común concertó una cita y el destino se encargaría de lo demás.

Más detalles de la relación

Castillo narró para En compañía de que su amiga también la llevó a “una de las grabaciones de Erik cuando estaba empezando Los Miserables” y desde ahí “no lo soltó". Además, compartió que él se le declaró como en los viejos tiempos al preguntarle si quería ser su pareja.

"Me dijo: '¿quieres ser mi novia?' Y yo pensé 'qué bueno que me encontré a este muchacho, ¡claro que sí!"", reveló.

De igual forma, señaló que fue “impresionante” la conexión que tuvieron de inmediato pues podrían pasar horas hablando por teléfono haciéndose preguntas como cuál era su canción favorita de Joaquín Sabina, entre otras curiosidades.

Asimismo, con apenas un año y un par de meses saliendo juntos, ya sonaban campanas de boda entre ambos, pero ella aseguró que no querían apresurarse y que de hecho no vivían juntos en ese momento.

"Tenemos todos los planes de casarnos a futuro, tener hijos y vivir el resto de nuestra vida juntos, pero no queremos apresurarnos. Ahorita, estamos en el mejor momento de nuestras carreras y hay que aprovechar eso", sostuvo en 2015. En esa oportunidad, también se desvivió en halagos hacia su compañero de vida.

"Lo admiro como ser humano, como actor, como hombre. Estoy muy agradecida con la vida por haberme topado con Erik Hayser", sentenció.

Así fue la primera cita de Fernanda Castillo y Erik Hayser

Durante su asistencia en 2018 al programa de Telemundo, los actores conjuntamente detallaron que su primera cita fue en un restaurante junto a la amiga que los unió.

En esa entrevista, Fer enfatizó que el interés que ella tenía por Erik fue muy obvio pues estaba en una dieta de jugos y no podía comer, pero igual acudió al lugar acordado.

"Para mí fue una señal maravillosa porque fue 'vino a pesar de que está en jugos y de más, vino a comer, fue increíble", contó el actor de 39 años. Mientras, la joven belleza recordó durante la platica el vergonzoso episodio que ocurrió al salir.

“Cuando salimos de la cita, que todo salió muy bien, ella (la amiga) y yo nos subimos al coche y nos pusimos a cantar y de repente se para un coche al lado (con Erik manejando) y nosotras así de 'te gustó, qué bien”, rememoró entre risas.

La nacida en Sonora también agregó: "Estamos seguros de que encontramos como la mejor versión de nosotros mismos en el momento indicado y sabemos la persona con la que estamos y que queremos estar toda la vida".

A la par, en esa conversación el mexicano dejó claro que Fer era la mujer de su vida.

"Fer no es solamente el amor de mi vida sino una de las actrices que más admiro y que más respeto y para mí el hecho de que siga creciendo y siga haciendo proyectos para mí es maravilloso, verla y admirarla todos los días de mi vida para mí es fundamental”, concluyó.

