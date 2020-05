Lyn May presume su belleza antes de las cirugías en fotos inéditas de su juventud

La nostalgia parece haber invadido a Lyn May durante su cuarentena por Covid-19, pues la vedette ha compartido los últimos días algunas imágenes de su juventud donde se evidencia su belleza mucho antes de las cirugías y procedimientos estéticos que desfiguraron su rostro.

A través de su cuenta en Instagram, la bailarina exótica de 68 años publicó recientemente una fotografía inédita de su baúl de los recuerdos donde se la ve posar sensual mientras está enfundada en un destapado vestido rojo.

En la postal, más que su curvilínea figura, llama la atención el aspecto de su cara, pues se puede apreciar cómo eran sus rasgos naturales apenas maquillados con un poco de labial y delineador.

“Disfruten cada día corazones, los quiero”, escribió en la descripción de la postal sin precisar la fecha que fue capturado el retrato, pero que demuestra por qué se impuso como una de las vedettes más emblemáticas y famosas de los años 70 y 80.

La imagen en el sexy atuendo no es la única que la nacida en Acapulco ha difundido desde su confinamiento. A finales de abril, también divulgó una foto en blanco y negro de hace algunas décadas donde se retrató vistiendo un muy entallado vestido que destacaba su cuerpo escultural.

Asimismo, a mediados del mes pasado, la actriz exhibió por completo la hermosura de sus años de juventud en una instantánea donde fue inmortalizada luciendo ropa interior negra mientras sonríe pícaramente a la lente del fotógrafo.

Durante los años más exitosos de su carrera, Lyn May fue parte de algunas películas como Tívoli y Burlesque que también perpetuaron su aspecto jovial y fresco de aquella época.

Lyn May: “Ya me acepté como soy”

Recordemos que hace unas décadas el rostro de la celebridad quedó totalmente deformado luego de realizarse un procedimiento donde le inyectaron aceite de bebé.

Desde entonces, intentó enmendar el error con cirugías y otros procedimientos. De hecho, pasado mes de febrero reveló su nueva cara tras su último tratamiento en el programa Un Nuevo Día.

“¿Verdad que soy muy guapa? Me siento soñada y agradecida con el doctor”, manifestó en el programa de Telemundo al que asistió con el cirujano plástico encargado de su renovación.

En varias oportunidades, May ha confesado los pensamientos suicidas que tuvo debido a su imagen. No obstante, en una de sus más recientes entrevistas para el programa De Primera Mano, afirmó que ya no piensa en eso y aprendió a aceptarse como es.

“Mi cerebro tiene que estar ocupado en aprender canciones, en estar bailando. Nada negativo. Ya no volteo para atrás, para adelante nada más”, dijo según reseñó Infobae.

Además, sentenció: “Ya me acepto yo porque si ya no me queda mucho tiempo y luego estar preocupándome por ‘mira cómo me veo’ o ‘mira cómo me ven’. Antes sí sufría, pero ahorita ya estoy tratando de ser feliz. Ya me acepté como soy”.

