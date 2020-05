“Eugenio tenía tres cámaras”: Alessandra Rosaldo revela cómo vivió el nacimiento de Aitana

View this post on Instagram

Ser tu mamá no solo es el regalo más hermoso que he recibido y lo mejor que me ha pasado, sino la oportunidad que me da la vida todos los días de ser mi mejor versión. GRACIAS por elegirme, por elevarme, por empujarme, por enseñarme, por fortalecerme y ablandarme, por derretirme y agrandar mi corazón. Te amo como no se puede explicar ni entender. Gracias Aitana por hacerme mamá♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Nothing in this world compares to the joy and happiness you bring to my life. You make me want to be the best version of myself, I love you more than words could ever express. Thank you Aitana for choosing me, I am the luckiest woman alive. Happy Mother's Day💐