El atrevido vestido que utilizó la princesa Diana en la Met Gala de 1996 que impactó a la realeza

View this post on Instagram

Throwback to this classic look donned by Princess Diana for the MET Gala once upon a time⭐️💕📷: @voguemagazine #PrincessDiana #METGala #Fashion #Lifestyle #Magazine #TEdit #TEditReports #Karachi #Lahore #Islamabad #Pakistan #Style #Trends #Instadaily #Instagood #Photooftheday