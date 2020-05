Alejandro Sanz reprograma toda su gira para 2021

View this post on Instagram

Os tengo que contar algo. Las fechas de #LaGira de España se cambian pero las ganas siguen intactas. Lo primero para mi, es vuestra seguridad y quiero que cuando volvamos a un concierto, podamos ir con toda la tranquilidad del mundo, que podamos estar juntos y disfrutar de la música como siempre lo hemos hecho. Las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas fechas. ⁣ Os pido paciencia 🙏 y os prometo unos shows que no olvidaréis jamás. ⁣ ⁣ #LaGira2021