Leonel García afirma que no es un músico normal

Leonel García se encuentra viviendo la cuarentena en casa junto a su pareja e hijo.

El cantautor aprovecha el tiempo para terminar los proyectos pendientes; al mismo tiempo, lanza este viernes el primer sencillo titulado Normal que será parte de su nuevo material discográfico.



Publicidad



“Es la primera canción de un grupo de canciones originales que vamos a empezar a presentarle a la gente mensualmente y escogimos Normal para comenzar, porque tiene elementos de funk, de los setenta, un homenaje a algunos artistas que me gustan, como Steve Wonder que te hacen sentir bien”, adelantó Leonel García.

Al preguntarle si era un músico normal respondió: “Nunca he sido normal, no sé que pasó, nunca lo fui mucho [risas]. No soy un tipo que haga música extraña, ni nada por el estilo, pero me gusta explorar. Soy amante de la música y enamorándome cada día de la música, eso me genera curiosidades que no puedo detener”.

Aislamiento y creatividad

Leonel García tuvo que interrumpir su gira que recién comenzaba por la pandemia.

“Lo estoy viviendo (aislamiento) como para hacer un poco de soporte, porque tengo a mi hijo y pareja. El estar disponible para conversar y dialogar con mi hijo, para que entienda un poco esta situación que está pasando y tenga como a quién acercarse para tener ratos con él, que -normalmente- no tengo con las giras. Para que él lo recuerde como algo extraño, pero no algo totalmente horrible, porque estuvimos juntos e hicimos mucha cosas”.

El cantautor mexicano detalló lo que será su nuevo material y compartió que proyectos están pendientes.

“Ya tenemos canciones avanzadas antes de que llegara la contingencia y estoy detallando las mezclas. La necesidad te hace crear cosas que no se te hubiesen ocurrido de otra manera. Estoy como tratando con la gente muy de cerca en las redes, retomando ciertas lecciones de canto que había dejado hace como 10 años”.

El músico agregó, “dejé en el tintero mi tour pero sabemos que volverá y podremos tocar… no sé cuánto tiempo llevará o en qué condiciones se va a hacer, pero vamos a tocar otra vez”.

El cantante estuvo los últimos siete años en las giras de Sin Bandera y 4Latidos, por eso la necesidad de retomar su carrera en solitario.

“Llevo sin tocar como solita ya vamos como 5 años. Mi preocupación es retomar esta carrera solo, traer música nueva, que es una responsabilidad grande, por eso tomé en mis manos la producción de este disco con mis músicos”.

Cultura.- Iron Maiden reprograma todos sus conciertos a partir de junio de 2021 Iron Maiden han aplazado todos sus planes del presente año y no volverán a los escenarios hasta la primavera de 2021 con el tramo europeo de su ‘Legacy of the Best Tour’.

Grabará video en vivo

El video oficial será grabado de una forma innovadora y creativa, donde a pesar del confinamiento mundial, Leonel nos regalará un video único grabado en una sola toma, totalmente en vivo y donde todo lo que suceda en ese live será grabado para ser el video oficial de Normal.

Esto será a través de YouTube Live ‪el viernes 8 de mayo a las 6:00 pm.

Lanzara disco de música tradicional mexicana

Leonel García adelantó que en agosto lanzará un disco muy especial.

"Son canciones en su mayoría clásicas de nuestra música tradicional mexicaca de Pepe Guízar, Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez; unas más norteñas y por ahí un par, que es coautoría muy peculiar. Tuve el privilegio de que me ofrecieran la oportunidad de usar letras de José Alfredo Jiménez que no tenía música inédita para poder ponerle la música y cantarla. Eso fue un honor, espero que el resultado este a la altura".

El cantautor añadió, "es un homenaje a la música con la que crecí. Tengo invitadas, puras mujeres, para seguir un poco con la temática de Todas mías, como Natalia Lafourcade, Melissa, María Todelo e ILe libro con el tema Libro abierto".

Ups, no se encuentra el tuit. ¿Tal vez lo eliminaron?

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: