Danna Paola cautiva con sexy topless en la ducha

Danna Paola es una de las famosas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, pues se encuentra muy activa en redes sociales debido a la cuarentena por coronavirus. En esta ocasión, la actriz de Élite sorprendió al publicar una sexy imagen en topless al salir de la ducha.

La cantante de 24 años de edad cuenta con 23.7 millones de seguidores en Instagram, donde constantemente publica fotografías y videos de su día a día bailando, cocinando y también ha realizado diversos conciertos acústicos. Además también cuenta 6.3 millones de TikTok, donde también publica videos realizando coreografías.

Durante este tiempo en casa, la intérprete de Mala fama ha destacado que tiene días buenos y malos, pero trata de mantenerse con la mejor actitud y hasta ha presumido sus variados "looks".



















"Buenos Aires – 19. No funciona para todo, si siempre “ojos que no ven, corazón que no siente” te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba.", escribió Danna Paola.

Contigo…

Danna Paola sigue trabajando a pesar de la pandemia, pues hace unos días publicó una nueva canción llamada "Contigo", que ya cuenta con 6.5 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, con la que busca recaudar fondos para ayudar a asilos de ancianos y personas necesitadas en esta pandemia.

