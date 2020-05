Laura G revela que extraña 'Sabadazo' por el sueldo

Laura G es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, quien tras varios años de trabajar en Televisa ahora forma parte Venga la alegría de TVAzteca. En esta ocasión, la presentadora de 34 años de edad impactó al revelar en pleno programa que extraña Sabadazo por el sueldo.

Durante la sección de El Capi Pérez donde personifica a Margarita, una ejecutiva de recursos humanos, Laura G fue sometida a un detector de mentiras, donde confesó que realmente extraña el programa sabatino de Televisa.

"Trabajabas una vez a la semana y te pagaban muy bien", dijo la conductora, por lo que todos sus compañeros se sorprendieron de lo honesta que es. "Me podrán decir lo que sea pero honesta es mi segundo nombre", destacó Laura G tras su fuerte confesión.

Pero eso no fue todo, pues también confesó que algunos de sus compañeros del matutino no le caen bien. "Algunos no", afirmó. El Capi Pérez también le preguntó si piensa que ella le cae bien a todos sus compañeros a lo que respondió "no, a todos no".

Aquí el momento (min 7:20)

También mencionó que en ocasiones le hartan sus hijos y también amamantar. "Es bien pesado, ya casi 10 meses de lactancia, Margarita pero ahí vamos, no me rindo", indicó la conductora, quien tiene dos hijos Lucio y Lisa.

Durante su trayectoria en la televisión, Laura G ha causado polémica por los conflictos que tuvo con Gomita en el programa "Sabadazo"; además de su supuesto romance con Carlos Loret de Mola.

