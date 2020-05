Luis Fonsi recordó su divorcio de Adamari López: “No fue nada fácil”

Luis Fonsi se sinceró sobre lo difícil que fue su mediático divorcio de la actriz Adamari López en 2009 luego de tres años de matrimonio.

Durante una entrevista desde su casa para el programa de Univisión El break de las 7, el cantante contó cómo le afectó atravesar el proceso de separación bajo los reflectores y aseguró que sin duda fue uno de los momentos más duros que ha vivido durante su carrera.

"Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil", reveló el puertorriqueño a la conductora Chiquinquirá Delgado.

Se han dicho cosas horribles de mí: Luis Fonsi

Tras su breve declaración sobre el doloroso episodio ocurrido hace diez años, la presentadora venezolana lo cuestionó sobre lo “peor” que han dicho sobre él y contestó que sido víctima de terribles señalamientos.

"Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso", confesó el intérprete de Girasoles, quien fue objeto de duras críticas luego de que su ex develara en una entrevista el rechazo que sufrió por parte de él cuando estaba enfrentando su batalla contra el cáncer de mama.

Continuó explicando a Delgado que admite que no es un hombre perfecto, pero ha aprendido a ignorar las acusaciones sin fundamento que se han hecho en su contra.

"Yo digo sabes qué me voy a concentrar en mí, en lo que yo hago. Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores pero sabes qué si eso que están diciendo de mí no es verdad no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa", afirmó.

Asimismo, expresó que él continuará cumpliendo sus sueños y confía en que el público, tarde o temprano, se dé cuenta de la verdad.

"La gente sabe quién soy, lo mío es hacer música, hacerlo de corazón. Yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor, así me criaron a mí. Yo soy una persona humilde y voy a seguir luchando por mis sueños y eventualmente la gente se va a dar cuenta de que eso que se dijo no fue verdad. Se lo voy a demostrar, no se lo voy a decir", sentenció.

