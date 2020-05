Bárbara de Regil impacta al mostrar sus estrías y enfrenta a los haters que critican su cuerpo

View this post on Instagram

Rutina 🍑✨ A los 2 Portafolios ( de Fer 😂 ) Le metí 2 litros de leche a cada uno 💼 Y cuando solo use 1 portafolio le metí 4 litros de leche ( obvio si tienes pesas 🏋🏻‍♀️ úsalas o si quieres meterle piedras pues adelante jajajja ) LAS AMO ♥️ • Ojo el estiramiento del final es importante ✅ 🍑🍑🍑🍑🍑 Estirar es necesario porque permite que la recuperación de tus músculos sea más efectiva…. 🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 Los estiramientos también son magníficos para reducir el estrés y aliviar el dolor por posturas incómodas. Además mejorarán tu circulación y eliminar la tensión.