Gomita usa una blusa transparente de infarto en la playa mientras presume su cuerpazo

Gomita no tiene límites al momento de armar sus looks. Es muy creativa al momento de vestir y aunque no lo admita, le encanta llamar la atención con atuendos coloridos, con estampados vibrantes o escotes pronunciados.

Las transparencias actualmente son la tendencia de la moda favorita de todas las famosas: Belinda suele usarlas en sus looks y hasta Geraldine Bazán lleva transparencias en sus trajes de baños y mini vestidos playeros.

Gomita usa una blusa transparente en la playa

Los paseos en el mar requieren ropa muy fresca y en un viaje reciente que hizo a la playa, a inicios de marzo, desató el furor de sus seguidores al mostrarse en un sexy bikini con una reveladora blusa transparente que no dejó nada a la imaginación.

Usar blusas transparentes encima del traje de baño se ha convertido en la nueva moda playera, ya que nos permite proteger nuestra piel y estar 'vestidas' si por casualidad vamos a un restaurante playero a tomar un cóctel por la tarde.

En un pasado viaje a la playa a finales de 2019, cambió la blusa transparente negra por una roja que combinaba a la perfección con su bikini rojo del momento. Gomita es un ejemplo de amor propio y autoestima ya que, a pesar de los comentarios que sugieren que su cuerpo es logrado con cirugías, ella los ignora y presume orgullosa su apariencia.

Aunque en la ciudad, también tiene una opción igualmente sexy pero un poco más recatada para llevar, como esta blusa con una ligera transparencia en la zona del pecho, que complementó con una chamarra roja con estampado colorido y un pantalón skinny negro.

