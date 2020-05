Kendall Jenner revela que sufre ataques de pánico

Kendall Jenner compartió cómo vive este aislamiento social, con la intención de ayudar a otras personas que sufren de ansiedad, depresión y soledad durante estos días de cuarentena debido a la pandemia del Covid- 19.

La modelo y miembro del clan Kardashian participó en el programa de televisión Good Morning America, en el que informó que con el apoyo de varias iniciativas poder reducir el estigma en torno a la salud mental.

Kylie Jenner rompe TikTok haciendo twerking en bikini como nunca antes

La socialité hizo oficial su asociación con Kenneth Cole y The Mental Health Coalition, en un intento de "cambiar la marca" de lo que significa tener una condición de salud mental.

Por la causa, Jenner lanzó un video que habla sobre sus propios problemas y nominó a otras celebridades para para que se unieran, como Kim Kardashian, Justin Bieber, Hailey Baldwin y Jen Atkin, entre otros.

Winia contribuye al esfuerzo de los médicos con importante donativo En apoyo al personal médico que trabaja en la lucha contra el Covid-19, Winia realizó una donación para mejorar sus condiciones

"He estado pensando mucho durante la cuarentena, principalmente sobre la salud mental y lo importante que es … especialmente en estos tiempos con la devastación del coronavirus. Solo quería infundir algo de esperanza en las personas y saber que no todos están solos en este aislamiento", compartió Kendall Jenner.

Entre las revelaciones que hizo fue que tenía días buenos y malos, algunos con mucha ansiedad: "Estoy un poco intermitente. Quiero que te unas a mí en este desafío, quiero que me digas cómo te sientes realmente y que sepas que no estás solo y que vamos a superar esto juntos".

Confesiones

La figura mediática, con más de 129 millones de seguidores en Instagram, Hreveló sus propias luchas en el pasado: "Era "muy, muy joven" cuando comencé a experimentar ataques de pánico, pero no me di cuenta de lo que eran en ese momento. Recuerdo sentir que no podía respirar y correr hacia mi madre y decir: 'Mamá, siento que no puedo respirar, algo debe estar mal"", recordó.

Empresas de túneles sanitizantes retan a Gatell: no propagan Covid-19 y son necesarios La empresa Vivamx2020 colocó una decena de túneles en CDMX; descartó daños a la salud y aseguró que ‘ayudan a combatir el coronavirus’

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: