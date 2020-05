Artistas y empresarios hacen alianza para superar la crisis con Rifaarte

"El arte se inspira en la vida, por eso hoy el arte se va a rifar por México", ese es la premisa de Rifaarte, según se puede leer en sitio web.

HEINEKEN México realiza importante donación para combatir la crisis Covid-19 A través de la estrategia Por México Por Todos HEINEKEN México ha realizado distintas acciones en favor de la sociedad ante la crisis sanitaria

Pero, ¿que es Rifaarte y cuál es el objetivo del proyecto?. Artistas, influencers y amigos se unieron para crear este movimiento y así ayudar durante la crisis de coronavirus, a los pequeños negocios, ya sea restaurantes, tienditas, estéticas y demás

Uno de los encargados de impulsar Rifaarte, Omar La Caja, explicó a Publimetro como surgió esta idea, "me di cuenta que como emprendedor he sufrido con mi empresa debido a la cuarentena y que muchas marcas no están invirtiendo. Hay sectores que tienen más complicaciones que otros, entonces pensamos en algo que ayudara sobre todo a los trabajadores que laboran en las empresas que están más afectadas, y es que lo empresarios no tienen el flujo de dinero para mantenerlos al 100".

¿Cómo se puede ayudar?

La idea es rifar piezas de talentosos artistas mexicanos, que están valuadas desde los 15 mil pesos hasta los 150 mil. Los boletos se pueden adquirir desde 100 pesos o hasta los 4 mil 500, dependiendo de la pieza.

"El arte es algo que me gusta y apasiona, justo por eso tengo varios amigos artistas, los cuales no dudaron en sumarse al proyecto y realmente ellos son los héroes atrás de esto, porque la idea de Rifaarte como plataforma donde obtienes boletos para una rifa y poder llevarte la obra, el que más está sacrificando es el artista debido a que está donando sus piezas, sin embrago cada vez se han querido sumar más artistas", explicó Omar.

Proceso y recaudación

Entra a la galería y elige tu pieza favorita Compra un boleto para la rifa de esa pieza. (El valor mostrado corresponde al boleto) Gracias a nombre de cada negocio, cada empleado y cada artista que estás apoyando con tu colaboración. Cada artista se unirá a uno o varios negocios para luchar juntos, así lo recaudado irá un 80% para los negocios seleccionados y el 20% para el artista creador de la pieza.

Omar también nos explicó cómo se lleva a cabo el sorteo, "la rifa se hace en una transmisión de zoom. Todos los boletos que se compraron se meten en un app en línea, como se utiliza para una 'give away', donde se ponen los nombres y números de boletos. En caso de que no se llegue a la compra total de los boletos, se regresa el dinero. Pero estamos muy entusiasmados porque se están sumando muchos influencers y amigos".

Empresas que son apoyadas

(La lista se va actualizando cada dos semanas)

Estilo Guau, La puerta roja, Cafeteria Nova, Makeup Andrea Vallejo, Recicladora Dos7, Creaciones MaryAnn, Carnicería Junior'S, Hormas D'chicano, Cerrajería González, Hormas D'chicano, Estética Bassy, Villa Blanca Salón, Piñatas pop, GY Experience, Mäkui, Cafeína, Pame Voguel Studio, Conarte Salón, Xacalli posada, JA! Diseño y Modelismo, Rosy's makeup, Estancia infantil Abako, ZAR dental, Hoopii tintorería y lavandería, Premiaciones y promocionales.

Si quieres obtener el apoyo, Omar de Rifaarte también nos dio a conocer el proceso.

"Han llegado alrededor de mil 500 empresas aplicando para que se les ayuda, desgraciadamente no podemos ayudar a todos, hay un filtro que va más allá de un tema cuantitativo. Más bien nos enfocamos en escuchar su historia, de qué va su negocio, cómo lo iniciaron y con ese criterio vamos decidiendo qué empresas vamos seleccionando y asegurándonos de que existan y estén registradas, que las podamos ver, y así ha surgido todo. Estamos muy emocionado, ya vamos a vender la primer pieza completa".

Empresas que están haciendo posible este proyecto:

Especial

También te puede interesar: