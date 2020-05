Captan en fotos a Alicia Machado en bikini y la delatan sus “lonjitas” y estrías

View this post on Instagram

A propósito de los corona kilos, el TBT de hoy se lo dedicamos a Alicia Machado, Miss Universe 1996 quien durante los primeros meses de reinado engordo 18 kilos y en consecuencia estuvo en el ojo del huracan siendo altamente criticada en los medios. La verdad estaba bien flaca cuando gano porque aún con los kilitos extra no se veía tan gordelia. Yo también estoy gordita pero nunca he sido Miss… #coronakilo #aliciamachado #forevergordelia #comer #quedateentutalla #farandula @chismopedia