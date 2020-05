Guillermo del Toro protesta contra la desaparición de Fidecine

El cineasta Guillermo del Toro se pronunció en contra de la iniciativa que contempla la eliminación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), la cual fue propuesta por los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo y Dolores Padierna.

Por medio de su cuenta de Twitter, el director de cintas como La forma del agua, El laberinto del fauno, Hellboy, entre muchas otras destacó que sin estos apoyos no solo los trabajadores actuales de dicha industria se verían afectados también las nuevas generaciones que buscan espacios para desarrollar su creatividad.

"No aboguemos por nosotros sino por los que vienen: Hay miles de jóvenes que vienen con fuerza e ideas nuevas- estamos buscando reactivar la animación, como forma alternativa de contar historias, estamos estimulando la creatividad para dar salida a esas voces.", escribió Guillermo del Toro en su cuenta de Twitter, donde también expresó su opinión sobre el gobierno.

"Me sorprende que un gobierno que presupongo de izquierdas ataque las manifestaciones culturales- que, es cierto, no son autónomas porque no han sido protegidas en los tratados comerciales internacionales.", destacó.

Guillermo del Toro enfatizó en que el cine es un instrumento para da voz a la cultura nacional. "Desde hace tiempo, nuestro cine ha sido instrumento y voz de nuestra cultura y embajador de el talento de nuestra gente a nivel masivo y mundial. Ha conquistado espacios internacionales que ya se habían perdido o nos estaban vedados".

Abro hilo @mario_delgado @dolorespadierna La mayoría de los trabajadores de la industria CInematografica necesitan continuidad. Viven de una producción a otra. El nivel de calidad a nivel técnico y artístico se ha disparado a lo mas alto. — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 21, 2020

¿De qué va la inciativa?

La iniciativa busca derogar los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley Federal de Cinematografía con lo que se desaparecería, afirman, desaparecería el Fidecine.

Por lo que Guillermo del Toro también indicó que el cine nacional lleva muchos años sobreviviendo con los poco s recursos que recibe.

"Esta no es una medida momentánea o de rectificación: es permanente, y significa la devastación de un ecosistema cultural ya en peligro de extinción. Llevamos décadas sobreviviendo con lo básico y con ello hemos logrado enormidades.La nuestra es una industria sin huella de carbono, hecha a mano, con esfuerzo, con paciencia e ingenio Mexicano.", afirmó.

















