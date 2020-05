Así es el exclusivo y amplio clóset de Bella, la hija de Marlene Favela

A solo siete meses de nacida, Bella Seely, la hija de Marlene Favela y su esposo George Seely, cuenta con uno de los clósets más enormes y lujosos que una bebé pueda tener.

Haciendo caso omiso a los rumores de divorcio, la actriz se encargó de presumir a sus admiradores los decenas de vestidos, zapatos y accesorios que tiene su pequeña a través de un tour en video publicado en su canal de YouTube el pasado 18 de mayo.

Marlene Favela combate los rumores de divorcio mientras impacta con un traje Louis Vuitton La actriz se ha mantenido positiva

En las imágenes, la orgullosa mamá primeriza exhibió cada detalle del guardarropa de su primogénita, las prendas de vestir que ha adquirido para la nena y todo lo que le han obsequiado. Además, contó que es muy coqueta como ella porque se emociona cada vez que le cambia el atuendo o le coloca accesorios, una actividad que ella disfruta mucho.

Asimismo, recomendó no invertir grandes sumas de dinero en ropa para bebé porque “la dejan muy rápido. Crecen de una manera agigantada, de una semana a otra ya no les queda”.

“Nosotros tenemos este clóset porque como les comenté la mayoría han sido regalos, cosa que agradezco, porque es bueno invertir en otras cosas que nos queden para más tiempo. Me encanta vestir a Bella súper femenina. Es mi muñequita, juego a las muñecas con ella, me divierto todas las mañanas, digo ‘ahora qué le voy a poner’. Creo que salió igual de coqueta que yo, porque le encanta que la cambie, que le ponga cosas en la cabeza. Además ya sabe que hay foto, entonces posa para la foto súper simpática”, comentó.

Agregó que en el armario de Bella hay todo tipo de piezas e incluso varios must-have para su edad como mamelucos, pijamas, jeans, chamarras, sombreros y hasta sacos. No obstante, lo que más ostenta esta niña mimada es toda una variedad de vestidos muy femeninos y es que protagonista de “Gata salvaje” no es partidaria de vestirla con ropa para ambos sexos.

“El clóset tiene desde pijamitas, mamelucos, ya saben que son más apropiados para un bebé (…). Me gusta que se vea que es una niña, no me gusta traerla con cosas que puedan usar niños y niñas, a mí sí me gusta que sí desde lejos se vea que es una niña tanto con sus adornos en la cabeza como con sus vestiditos”, sentenció.























Publicidad























Algunos trajes incluso tienen etiqueta porque no los ha usado y tiene tanto para invierno como para verano. Igualmente, Marlene Favela confesó que desde ya Bella se viste con tonos acorde a su piel aunque tiene vestuarios de todos los colores.

“Me encanta que use de todos los colores, no soy la típica mamá que quiero que siempre esté de rosita, creo que a ella le funcionan muy bien los colores pastel, así que el verde pistache, el azul, el amarillo, el lila, todos estos colores le van bien con su tono de piel”, señaló.

Fans de Marlene Favela, derretidos con el clóset de Bella

En la red social, el video rápidamente enamoró a cientos de fanáticos de la celebridad que manifestaron su admiración ante el extenso ropero de Bella a quien declararon “princesa 'fashion”. Igualmente, piropearon a la estrella en los comentarios.

“Que acabe la cuarentena y todo vuelva a la normalidad para que saques a tu bebé y la luzcas con toda esa belleza de ropita”, expresó una seguidora. Otro exclamó: “Su ropa es muy bonita y se verá lindísima con lo que se le ponga”. Mientras, un tercero apuntó: “Bella tiene más ropa a sus 7 meses se vida que yo a mi edad”.

Otras impresiones fueron:

“Con tanta ropa no le dará tiempo a ponérsela a la bebé, crecen muy, muy de prisa”

“Así o más guapa Marlene Favela. Qué guapa se mira la eterna 'Gata salvaje”

“Definitivamente tiene muchas más ropa que yo”

“Qué hermoso su clóset. Es una princesa. Se lo merece”

“Están divinos los vestidos de tu bebé, Marlene. Me encantan todos, pero sobre todo los de fiesta. Es toda una princesa 'fashion”.

También te puede interesar: