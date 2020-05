Salma Hayek es catalogada como una de las mujeres más ricas del mundo

View this post on Instagram

Seven years ago I came together with #Beyonce and Gucci to launch the CHIME FOR CHANGE movement with the mission to ensure that girls and women around the world have equal access to health, education and justice. Tomorrow I will announce a new CHIME FOR CHANGE campaign to #Standwithwomen at this critical time. #chimeforchange Hace siete años me uní a #Beyonce y Gucci para lanzar el movimiento CHIME FOR CHANGE con la misión de garantizar que las niñas y las mujeres de todo el mundo tengan el mismo acceso a la salud, la educación y la justicia. Mañana anunciaré una nueva campaña CHIME FOR CHANGE para #Standwithwomen en este momento crítico.